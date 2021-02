Monti (Italy-Uae Business Council): "L'Italia con Dubai ed Emirati nella sfida dell'Expo 2020"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia accompagna Dubai e gli Emirati nella sfida rappresentata da Expo Dubai 2020. È quanto sottolineato dal presidente dell’Italy-Uae Business Council, Riccardo Maria Monti, in un’intervista rilasciata ad “Agenzia Nova”. Descrivendo l’importanza dell’esposizione universale che prenderà il via il primo ottobre 2021, Monti ha ricordato il ruolo dell’Italia e di Expo Milano 2015. “L'Expo di Milano è stata una grandissima occasione per presentare l’Italia”, ha dichiarato Monti, osservando che quella nel capoluogo lombardo è stata la prima esposizione in cui l’elemento tematico - nutrizione e food - è stato “vincente”.Guardando al prossimo appuntamento di ottobre, il secondo grande evento internazionale dopo le Olimpiadi di Tokyo, l’ex presidente dell’Ice ha sottolineato che “l’Italia accompagna Dubai e gli Emirati in questa sfida, cavalcando sempre il tema della sostenibilità ricucito su energia, alimentazione e nutrition”. Monti ha ricordato come l’Italia sia “molto rispettata e amata nella regione del Golfo”, osservando che il Paese dovrà lavorare per “ingaggiare in maniera attiva e proattiva tantissime aziende che hanno sempre guardato con interesse alla regione del Golfo ma non hanno investito con la dovuta energia e convinzione”.Secondo Monti, Expo è un’opportunità importante di partenza: “Noi come Italy-Uae Business Council stiamo ingaggiando numerose aziende che hanno una presenza limitata nella regione e che vogliono intercettare questa opportunità come occasione per rilanciare la propria presenza”. (Res)