Roma: Gasparri (FI), dispiace assenza iniziative adeguate per 150 anni Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dispiace l'assenza di adeguate iniziative per celebrare i 150 di Roma Capitale. Una pagina di storia italiana importante. Che il Campidoglio ma anche il Governo e il Parlamento avrebbero dovuto onorare con iniziative, sia pure austere, ma certamente significative che non ci sono state". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, commissario del coordinamento Forza Italia Roma Capitale. "Abbiamo stroncato un tentativo di teatrino parlamentare della Raggi - aggiunge - che voleva abusare di uno spazio in una commissione parlamentare per raccontare chissà cosa. E rilanciamo oggi le proposte di legge di Forza Italia per dare a Roma Capitale d'Italia norme e mezzi economici adeguati al suo ruolo. Solo il centrodestra si pose in passato questo problema e solo il centrodestra lo rilancia per discutere ora e subito proposte concrete. Senza teatrini ma con fatti. Roma, tante volte contestata e criticata, resta un riferimento di storia e di civiltà, che merita un'amministrazione migliore e la consapevolezza della sua storia e del suo orgoglio. Ma bisogna anche modernizzare l'apparato normativo per dare all'Italia una Capitale che possa affrontare le sfide epocali che attendono la nostra Nazione, l'Europa e il tempo contemporaneo".(Com)