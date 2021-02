Montenegro: Covid, ministra della Salute annuncia consegna di vaccino russo Sputnik (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro è attualmente sprovvisto di vaccini e non ha ancora cominciato la campagna di vaccinazione sugli abitanti. Il Paese si era inizialmente affidato a Covax, il meccanismo di assegnazione che vede coinvolta l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e che ha per obiettivo quello di aiutare i Paesi nel mondo con minori capacità ad acquistare e distribuire le dosi di vaccino. Il ministero della Salute di Podgorica ha firmato nei giorni scorsi anche un accordo con l'azienda cinese Sinopharm per la consegna di 150 mila dosi di vaccino. (Seb)