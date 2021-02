Covid: assessore Lazio, su vaccino AstraZeneca Aifa ha complicato la situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul vaccino AstraZeneca “la precisazione che ha fatto in queste ore l’Aifa ha complicato ulteriormente la situazione. Suggerisce di riservarlo solo a chi ha meno di 55 anni e non abbia delle patologie. In sintesi lo dobbiamo dare solo a giovani e sani. Così diventa complicato, serve un atto di coraggio del ministero della Salute”. Lo dice in una intervista al Messaggero l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato. “E serve in fretta una indicazione precisa, perché ci dobbiamo organizzare. Noi abbiamo già deciso che AstraZeneca sarà somministrato dai medici di base, siamo pronti a partire, ma serve chiarezza e coraggio: qualcuno mi deve spiegare perché Francia, Germania e Polonia abbiano fissato un limite più flessibile, i 65 anni. Il vaccino è lo stesso e sono sempre Paesi dell’Unione europea. Si abbia coraggio, in Italia, di seguire questo esempio. Anche perché se decidiamo di usare AstraZeneca per il mondo della scuola e le forze dell’ordine, se resta il limite dei 55 anni si crea un serio problema. Ci saranno insegnanti vaccinati, perché hanno meno di 55 anni, altri non protetti perché sono più anziani. In un commissariato potremmo avere un agente vaccinato perché è giovane, il collega vicino no”, ha aggiunto D’Amato. (Rer)