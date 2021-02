© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sulla sperimentazione del vaccino russo Sputnik V, pubblicato su The Lancet, "sono molto buoni. Se esiste questa possibilità, perché non ci muoviamo? Aifa deve fare un atto di coraggio, valutarlo e approvarlo". Lo dice in una intervista al Messaggero l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato. (Rer)