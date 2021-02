Covid: assessore Lazio, chiesto aiuto a sindacati e medici base per prenotazione vaccino anziani soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema delle prenotazioni con il codice fiscale consente di aiutare" gli over 80 che abitano soli, non hanno familiari, non sanno usare internet o chiamare un call center. Lo dice in una intervista al Messaggero l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato. "Abbiamo chiesto ai sindacati dei pensionati di essere un punto di riferimento, ma anche ai medici di base. Entro maggio avremo vaccinato tutti gli over 80, ma se aumenteranno le dosi a disposizione ce la faremo per fine aprile", ha aggiunto D'Amato. (Rer)