Moldova: ministero Salute, primi lotti vaccino anti Covid arriveranno a metà febbraio (2)

- In precedenza i vertici del ministero della Salute di Chisinau hanno affermato che i primi vaccini anti Covid arriveranno in Moldova entro la fine di gennaio 2021 e l'immunizzazione della popolazione inizierà a febbraio, anche se i primi beneficiari saranno gli operatori sanitari. Il segretario di Stato del ministero della Salute Zatic ha affermato che il primo lotto di vaccini, che coprirà il 20 per cento della popolazione del Paese, è offerto gratuitamente attraverso la piattaforma internazionale Covax. (Moc)