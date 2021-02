Credito: Spagna, nel 2020 banco Santander ha registrato perdite per 8,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno la banca Santander ha registrato perdite storiche pari a 8,7 miliardi di euro rispetto ad un utile di 6,5 miliardi del 2019. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", tra settembre e dicembre, la banca ha realizzato un profitto di 277 milioni di euro, al di sotto dei 381 milioni previsti dagli analisti di Bloomberg. Santander ha dovuto sostenere un onere straordinario per l'adeguamento della forza lavoro in Spagna, firmando a dicembre un accordo con i sindacati per ridurre l'organico di 3.572 dipendenti e con la chiusura di 1.033 filiali. (Spm)