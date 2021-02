Governo: Fassina (Leu), elezioni a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mandato del presidente Mattarella scade il 2 Febbraio 2022. Può sciogliere le Camere fino al 2 agosto e indire elezioni generali per fine Settembre. È un calendario possibile e coerente con la necessità, attraverso un governo autorevole, di affrontare le fondamentali scadenze davanti a noi". Lo scrive il deputato di Leu Stefano Fassina in un post su Facebook. "Un governo del presidente oltre tale limite implicherebbe la rassegnazione della classe dirigente politica non soltanto alla sua totale e irreversibile delegittimazione, ma alla delegittimazione della politica e all'ulteriore impoverimento della democrazia costituzionale - aggiunge -. La parte seria della classe dirigente politica non può rassegnarsi a tale umiliazione: si auto-condannerebbe e condannerebbe la politica a una permanente funzione ancillare e al dominio degli interessi più forti. Senza la garanzia di elezioni a settembre, impossibile il voto di fiducia al governo Draghi". (Rin)