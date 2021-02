Aerospazio: Di Stefano, importante cooperazione Italia-Repubblica Ceca per sviluppo industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dell’aerospazio è fra quelli che di recente hanno segnato una crescita più marcata, e la cooperazione fra Italia e Repubblica Ceca può consentire un ulteriore sviluppo del comparto in entrambi i Paesi. Lo ha affermato il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, intervenendo oggi al business forum Italia-Repubblica Ceca sull’aerospazio. “Questo forum punta a rafforzare la cooperazione strategica bilaterale nella space economy”, uno dei punti di forza dello sviluppo industriale, ha detto Di Stefano. Il sottosegretario ha ricordato come i servizi aerospaziali possono essere sviluppati per uso interno e per l’esportazione nei mercati esteri, dando forza allo sviluppo industriale e tecnologico. L’Italia, ha proseguito Di Stefano, è la seconda potenza manifatturiera in Europa e le sue industrie sono fra i leader globali nelle tecnologie aerospaziali, anche nell’applicazione sui satelliti di monitoraggio ambientale. (segue) (Res)