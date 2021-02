Aerospazio: Di Stefano, importante cooperazione Italia-Repubblica Ceca per sviluppo industriale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche aerospaziali in Italia sono legate alla dimensione industriale, che copre tutti i settori e ha una catena del valore completa, con legami con la ricerca e l’università, ha detto ancora Di Stefano. Il Patto per l’export del giugno 2020, come ricordato dal sottosegretario, “fornisce nuovi strumenti e risorse” per il finanziamento dell’industria aerospaziale. In questo contesto l’Agenzia spaziale italiana (Asi) ha un importante ruolo, anche per la cooperazione con la controparte ceca. Di Stefano ha infine menzionato il coinvolgimento di piccole e medie imprese (Pmi) e startup nel settore aerospaziale, come avviene già nei cluster regionali presenti in Italia, fra i quali quello lombardo e quello pugliese, i cui rappresentanti interverranno nel business forum odierno. (Res)