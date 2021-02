Regno Unito: nuovo studio, vaccino Oxford/Astrazeneca fornisce protezione anche dopo la prima dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino anti Covid-19 Oxford/Astrazeneca avrebbe un "sostanziale effetto" nel ridurre la trasmissione del virus e garantirebbe una protezione contro il contagio anche solo dopo la prima dose per un periodo di tre mesi. E' quanto emerge da un nuovo studio dell'università di Oxford. Il preparato garantirebbe una riduzione del 67 per cento dei test positivi tra i vaccinati, e il 76 per cento tra il 22mo e il 90mo giorno dopo la prima dose. Questi dati sembrano portare acqua al mulino del governo britannico, il quale ha deciso di dare priorità alla somministrazione delle prime dosi del preparato posticipando la seconda dose a 12 settimane dalla prima invece che a 3-4 come invece inizialmente raccomandato dalla casa farmaceutica produttrice. (Rel)