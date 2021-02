Infrastrutture: Simonini (Anas), commissari per opere professionisti di alto profilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I commissari straordinari proposti per le opere stradali "sono tutti ingegneri e dirigenti di alto profilo di Anas, che ritengo possano svolgere al meglio il ruolo richiesto, sia per l'esperienza accumulata nel settore stradale sia per la professionalità che li contraddistingue". Lo ha detto Massimo Simonini, amministratore delegato di Anas, in audizione nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame del nuovo testo dello schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri con i commissari straordinari designati per le opere infrastrutturali.(Rin)