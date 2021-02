Corte Conti: carenza organici polizia penitenziaria compromette sistema prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione del Corpo di Polizia penitenziaria ha visto solo una parziale attuazione della riforma prevista dalla "Legge Madia" per quanto riguarda il completamento degli organici ed è per questo che si evidenzia la necessità di concludere l'intero processo, anche con riguardo all'allocazione delle risorse umane sotto il profilo territoriale. Infatti, la copertura organica, ridotta da 45.121 unità a 41.402 unità complessive, costituisce un elemento di particolare rilevanza ai fini di una efficace gestione della sicurezza del sistema di prevenzione pena. E' quanto emerge dal Rapporto "sull'attuazione della legislazione di riforma dell'organizzazione della polizia penitenziaria nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria" per il periodo 2016-2018, approvato dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti con delibera n. 3/2021/G. In particolare, osserva la Corte, mentre risulta incrementata la dotazione degli ispettori e dei sovrintendenti, quella del ruolo agenti/assistenti di polizia penitenziaria è stata ridotta, per cui i risparmi di spesa attesi dai tagli alle dotazioni organiche, per un totale di 845.000 euro a decorrere dal 2017, non sono stati in concreto realizzati, visto che la riduzione del numero degli agenti di Polizia penitenziaria è stata compensata dall'aumento dei gradi superiori, con conseguente maggiore spesa per stipendi ed accessori. (segue) (Com)