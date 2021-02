Cina: Ant Group raggiunge accordo con gli enti regolatori, diventerà una holding finanziaria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ant ha risposto che istituirà un gruppo di lavoro sotto la guida delle autorità di regolamentazione e implementerà i requisiti sollevati durante la riunione. "Ant Group rispetterà rigorosamente i requisiti normativi, concentrandosi sul servire l'economia reale e le persone come fulcro della nostra attività", ha affermato la società in una nota. "Sosterremo fermamente i principi basati sulla legge e guidati dal mercato e lavoreremo per migliorare la nostra governance aziendale, rivedere le attività e i processi rilevanti e aumentare la consapevolezza e la capacità di rispettare le leggi e i regolamenti pertinenti". La società ha inoltre promesso di non imporre "costi aggiuntivi" ai consumatori e ai partner come le istituzioni finanziarie. (segue) (Cip)