Cina: Ant Group raggiunge accordo con gli enti regolatori, diventerà una holding finanziaria (7)

- Jack Ma, fondatore del colosso cinese del commercio online Alibaba, lo scorso 2 novembre ha incontrato le principali autorità di regolamentazione finanziaria della Cina. I regolatori hanno convocato Ma e due alti dirigenti per una riunione nella quale è emerso che la redditizia attività di prestito online della società dovrà affrontare un controllo più severo da parte del governo. L'incontro del 2 novembre si è svolto pochi giorni prima della quotazione di Ant, in programma il 5 novembre, che era attesa come la più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) del mondo e che è stata sospesa. Le persone vicine ai regolatori finanziari cinesi dicono che per ora non è stata presa alcuna decisione riguardo all'offerta di Ma. Tuttavia, sarebbe all'esame un piano per sottoporre Ant a normative più restrittive sul capitale e sulla leva finanziaria. In questo scenario, le banche statali o altri tipi di investitori statali acquisirebbero partecipazioni in Ant per aiutare a coprire eventuali carenze di capitale a causa di regole più restrittive. (segue) (Cip)