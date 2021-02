Cina: Ant Group raggiunge accordo con gli enti regolatori, diventerà una holding finanziaria (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ant Group ha recentemente riferito all'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari cinese in merito a significativi cambiamenti nel contesto normativo e questo importante sviluppo potrebbe rendere la società incapace di rispettare le condizioni di emissione e registrazione o i requisiti in materia di informazione, ha spiegato la Borsa di Shanghai in un comunicato sulla sospensione dell'Ipo. Poco dopo, anche la Borsa di Hong Kong ha annunciato di essere stata informata della decisione di Ant di sospendere simultaneamente la sua quotazione. Il giorno precedente, l'Autorità di regolamentazione bancaria e assicurativa cinese ha pubblicato una bozza di regole sui piccoli istituti di credito, ponendo limiti alle loro aree operative, leva finanziaria e licenze. Come riferisce il "Quotidiano del Popolo" cinese, le agenzie di regolamentazione sostengono il principio di "apertura, equità e giustizia" nel mercato dei capitali e quando individuano problemi, devono risolverli in modo risoluto. La sospensione della quotazione di Ant Group sarebbe volta proprio a salvaguardare meglio i diritti e gli interessi dei consumatori finanziari,gli interessi degli investitori e mantenere il sano sviluppo a lungo termine del mercato dei capitali. (Cip)