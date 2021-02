Ambiente: assessore Lazio, deliberato testo regolamento biodistretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Lazio ha approvato il testo definitivo, dopo il passaggio in commissione regionale, del regolamento recante le disposizioni per la disciplina e la promozione dei biodistretti, in attuazione della legge regionale 11/2019. Sono 14 gli articoli che normano, semplificandone al massimo la struttura, i distretti che hanno la finalità di diffondere la cultura del biologico e stabilire un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori e delle comunità insediate. "Ringrazio il presidente e i componenti della Commissione consiliare agricoltura e ambiente per il celere e proficuo lavoro sul testo regolamentare", lo dichiara in una nota l’assessore all’Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati. "Abbiamo pensato a un testo di semplice consultazione e applicazione per i biodistretti, che, lo ricordiamo, sono costituiti mediante accordo tra enti locali, soggetti pubblici e privati, rappresentativi dell’identità storica e produttiva del territorio di riferimento, che operano in modo integrato in un sistema produttivo locale, ispirandosi ai quattro principi dell’agricoltura biologica formulati dalla Federazione internazionale dei movimenti dell’agricoltura biologica (Ifoam): benessere, ecologia, equità e precauzione". Il regolamento disciplina tra l’altro: i criteri e i parametri per l’individuazione dei soggetti facenti parte del biodistretto; le modalità per l’elaborazione dei programmi annuali; i criteri e le modalità per la concessione dei contributi; le modalità per l’effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi concessi. (Com)