Germania: chiusi per il Covid, i musei chiedono di riaprire

- Chiusi da mesi a causa del blocco in atto in Germania per il contenimento della pandemia di coronavirus, i musei tedeschi tornano a chiedere di poter riaprire rapidamente. “Prospettive estremamente urgenti” di riapertura “mancano ancora oggi”, afferma la Federazione dei musei tedeschi (Dmb) in una dichiarazione. Come riferisce il quotidiano “Berliner Morgenpost”, il Dmb evidenzia come la chiusura delle istituzioni culturali significhi per i musei “un ulteriore aggravamento della loro situazione, tesa da mesi”. Numerosi collezioni sono minacciate nella loro esistenza a causa delle entrate mancanti dovute al lockdown in atto in Germania. Per il Dmb, “in quanto luoghi di esperienza e di formazione, i musei sono indispensabili per uno sviluppo sociale positivo. Soprattutto in tempi di crisi, come stiamo vivendo da mesi, forniscono sostegno, speranza e fiducia”. Il Dmb chiede, quindi, “con urgenza una strategia di apertura vincolante” ai responsabili politici. I musei tedeschi si dicono pronti a riaprire, ricordando di aver introdotto e attuato con successo le norme anticontagio. (Geb)