Russia: Ovd-Info, arrestate più di mille persone ieri durante proteste pro Navalnyj

- Oltre mille persone, di cui 828 a Mosca, sono state arrestate ieri fra i sostenitori dell’oppositore russo, Aleksej Navalnyj. È quanto riferisce l’organizzazione non governativa Ovd-Info, secondo cui circa 300 persone sono state arrestate nei pressi del tribunale della città di Mosca dove ieri si è svolta l’udienza che ha condannato Navalnyj a tre anni e mezzo di detenzione per il mancato rispetto dei termini di sospensione della pena nel caso Yves Rocher. L’oppositore russo, tuttavia, trascorrerà solo due anni e otto mesi in una colonia penale perché, dai tre anni e mezzo, vengono scalcolati i mesi trascorsi agli arresti domiciliari. Le proteste si sono svolte in particolare a Mosca e San Pietroburgo e sono proseguite sino a circa le 22:30 ora italiana, quando lo staff di Navalnyj ha invitato i dimostranti a tornare nelle loro abitazioni. (Rum)