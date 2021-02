Siria-Iraq: presidente parlamento incontra incaricato d'affari iracheno, focus su terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incaricato d’affari iracheno in Siria, Yasin Sharif al Hajimi, ha incontrato ieri il presidente del parlamento della Siria, Hammuda Sabbagh, con il quale ha discusso di varie questioni, fra cui di cooperazione fra i due Paesi in materia di lotta al terrorismo. Secondo quanto riferisce un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa irachena “Ina”, Al Hajimi ha consegnato a Sabbagh un messaggio, e un invito a recarsi in visita in Iraq, da parte del presidente del parlamento iracheno, Mohammed al Halbusi. Durante la conversazione, Sabbagh ha da parte sua ribadito la profondità delle relazioni ‘”fraterne” e “storiche” che legano Iraq e Siria e “i due popoli fratelli” a tutti i livelli, sottolineando che il fatto che entrambi i Paesi siano stati presi di mira “in modo programmatico” dai gruppi terroristici. Il diplomatico iracheno ha invece evidenziato che l’Iraq rispetta sempre il principio del buon vicinato e fa appello sempre alla non-interferenza negli affari interni di qualsiasi Paese. Le parti hanno discusso di cooperazione in materia di lotta al terrorismo, protezione dei confini e cooperazione economica. (Res)