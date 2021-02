Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 3 febbraio, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9 - seduta in vedeoconferenza della I Commissione. Odg:regolamento comunale per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobiliOre 13.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni II e VI. Odg: "Progetto moderazione del traffico in Borgo Vittoria"Ore 16 - seduta in vedeoconferenza delle Commissioni IV, II e Pari Opportunità. Odg: audizione del Disability managerdella Città di Torino con la presentazione della sua relazione semestraleREGIONEore 9 e 14, Videoconferenza, seduta del Consiglio regionale. (Rpi)