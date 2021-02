Covid: squadra Oms a Wuhan, ottenuti dati "che nessuno ha mai visto prima"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in missione in Cina per indagare sulle origini del coronavirus ha ottenuto dati "che nessuno ha mai visto prima" e non ha escluso la possibilità che il virus sia sfuggito da un laboratorio. Peter Daszak, membro del gruppo, ha dichiarato a "Sky News": "Stiamo vedendo nuove informazioni ed è un bene, sono cose molto preziose che stanno iniziando ad aiutarci a cercare le giuste direzioni per questo virus". Nella sua prima intervista a un'emittente britannica da quando è arrivato in Cina, Daszak, presidente dell'organizzazione non governativa EcoHealth Alliance, ha affermato che le visite in loco offrono informazioni preziose, in particolare quella al mercato ittico di Huanan, dove sono emersi i primi casi dell'epidemia. "Ci guardiamo intorno e facciamo domande, ci incontriamo con i responsabili del mercato, con i fornitori che hanno lavorato lì e le persone della comunità e facciamo loro domande. Stiamo parlando con persone che hanno raccolto campioni dal pavimento del mercato che poi sono risultati positivi. Questo è il tipo di informazioni che stiamo ottenendo e che conta davvero", ha spiegato. (segue) (Cip)