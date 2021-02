Covid: squadra Oms a Wuhan, ottenuti dati "che nessuno ha mai visto prima" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Daszak ci sono piccoli indizi che la squadra sta trovando qua e là nella ricchezza di dati. La parte cinese "sta condividendo dati che non abbiamo visto prima, che nessuno ha visto prima. Stanno parlando apertamente con noi di ogni possibile percorso. Stiamo davvero arrivando da qualche parte. Penso che la Cina sia aperta e disposta a lavorare con noi e lo vediamo ogni giorno. Siamo tutti consapevoli delle ipotesi sul potenziale coinvolgimento del laboratorio in questo e sicuramente faremo domande su tutti gli aspetti chiave dell'Istituto di virologia di Wuhan. Se ci sono dati che puntano verso qualsiasi ipotesi, seguiremo i dati, seguiremo le prove dove ci portano. Se ci portano a un mercato del pesce e alla catena del freddo, li seguiremo. Se ci portano in una fattoria o in un mercato di animali selvatici, ci andremo. Se ci portano in un laboratorio, andremo lì. Tutto è sul tavolo e stiamo mantenendo una mente aperta", ha spiegato Daszak. (segue) (Cip)