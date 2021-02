Covid: squadra Oms a Wuhan, ottenuti dati "che nessuno ha mai visto prima" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daszak ha difeso la visita al museo. "Siamo abbastanza intelligenti da vedere oltre lo spettacolo in un museo. Sappiamo quali sono le bandiere che sventolano e il loro orgoglio nazionale. Ma ci sono storie reali, è assolutamente fondamentale vederlo". Daszak si è detto ottimista sulla possibilità di trovare le origini del coronavirus che ha causato la pandemia. "Ci arriveremo e alla fine di questa missione produrremo un rapporto che darà alcune indicazioni su quali siano gli scenari più probabili". Ma anche se l'origine fosse scoperta, Daszak ha detto che nuove varianti del virus significavano che l'umanità potrebbe dover convivere col coronavirus per sempre. "Questo è uno dei virus che si trasmette negli esseri umani ed è diventato endemico, sarà con noi per sempre", ha aggiunto. (Cip)