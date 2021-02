Myanmar: ministri Esteri G7 condannano colpo di stato e chiedono liberazione detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 e l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea concordano sul fatto che i militari che hanno preso il potere in Myanmar devono cederlo immediatamente al governo legittimamente eletto e rilasciare i membri della società civile arbitrariamente arrestati. È quanto si legge in una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri britannico in qualità di presidente di turno del G7. Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti oltre all’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue sono uniti nel condannare il colpo di stato in Myanmar. “Siamo profondamente preoccupati per la detenzione di leader politici e attivisti della società civile, tra cui il consigliere di Stato Aung San Suu Kyi e il presidente Win Myint, e per gli attacchi subiti dai media. Chiediamo ai militari di porre immediatamente fine allo stato di emergenza, ripristinare il potere al governo democraticamente eletto, liberare tutti i detenuti ingiustamente e rispettare i diritti umani e lo stato di diritto”, si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata anche sul profilo Twitter del ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab. (segue) (Rel)