Myanmar: ministri Esteri G7 condannano colpo di stato e chiedono liberazione detenuti (2)

- “I risultati delle elezioni di novembre devono essere rispettati e il Parlamento dovrebbe essere convocato il prima possibile”, prosegue inoltre la dichiarazione congiunta. “Le restrizioni dei militari sui flussi di informazioni sono profondamente preoccupanti. La società civile e i media non devono essere soggetti a ritorsioni in alcuna forma. Chiediamo inoltre un accesso umanitario illimitato per sostenere i più vulnerabili”, si legge ancora nel documento. “I ministri degli Esteri del G7 ricordano il loro comunicato del 2019 in cui abbiamo ribadito il nostro impegno per la transizione democratica, la pace e la responsabilità del Myanmar per le violazioni e gli abusi dei diritti umani. Siamo al fianco del popolo del Myanmar che vuole vedere un futuro democratico”, conclude la nota. Raab su Twitter ha fatto sapere, inoltre, che “in qualità di presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è deciso di anticipare la riunione di emergenza sul Myanmar per accelerare i colloqui necessari su ciò che dovrebbe essere fatto. Continuiamo a lavorare con i partner internazionali per garantire un pacifico ritorno alla democrazia per il popolo del Myanmar”. (Rel)