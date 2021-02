Siria: vice ministro Esteri Russia discute con inviato Onu degli esiti Commissione costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Russia ha annunciato che il viceresponsabile del dicastero, Mikhail Bogdanov, ha discusso con l’inviato speciale dell’Onu per la Siria, Geir Pedersen, degli esiti della quinta sessione degli incontri della Commissione costituzionale a Ginevra, sottolineando che nel corso del prossimo incontro dei membri del meccanismo diplomatico di Astana (Russia, Turchia, Iran), previsto prossimamente a Sochi, le parti potrebbero assumere “misure più serie”. Secondo “fonti diplomatiche russe” citate dal quotidiano panarabo di proprietà saudita “Asharq al Awsat”, nonostante le aspettative non eccellenti riguardo all’esito dei colloqui di Ginevra la Russia sarebbe rimasta delusa dal loro completo fallimento. I colloqui tra Pedersen e Bogdanov giungono in un momento in cui l’inviato speciale Onu si prepara a tenere un briefing al Consiglio di sicurezza, il prossimo 9 febbraio, e sta cercando di recarsi a Damasco o di inviarvi un rappresentante prima di tale data. (Res)