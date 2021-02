Iraq: partiti sciiti, Erbil consegni più ricavi petroliferi per ottenere quota del bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui in corso fra le autorità federali di Baghdad e una delegazione del governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno riguardo alla quota del bilancio 2021 destinata a Erbil sono in stallo, a causa delle richieste avanzate dai gruppi parlamentari sciiti, secondo cui le autorità curde dovrebbero consegnare una quantità di ricavi petroliferi doppia rispetto a quella stipulata con il governo. Lo riferisce al portale iracheno "Shafaq" una fonte della commissione Finanze del parlamento iracheno, secondo cui “i gruppi parlamentari non sono ancora giunti a una formulazione definitiva del progetto di legge di bilancio, particolarmente dei capitoli relativi alla quota della regione del Kurdistan”. In particolare, “i rappresentanti dei gruppi politici sciiti in commissione Finanze hanno chiesto alla delegazione di consegnare al governo federale i ricavi di 500 mila barili di petrolio al giorno, invece dei 250 mila” previsti dall’accordo raggiunto in precedenza fra i governi di Baghdad ed Erbil, in cambio della quota del bilancio destinata alla regione. (Res)