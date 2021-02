Difesa: portaerei Usa Nimitz lascia l'area del Golfo Persico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portaerei statunitense Uss Nimitz sta lasciando l'area di responsabilità del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) e si sta trasferendo nella regione indo-pacifica degli Usa. Lo ha reso noto il responsabile per la stampa del Pentagono, John F. Kirby, secondo quanto riferisce un comunicato stampa. "Vogliamo ringraziare tutti gli uomini e le donne a bordo delle navi in ​​quell'equipaggio d'attacco e gli squadroni che hanno sostenuto il Comando centrale per oltre 270 giorni, garantendo la nostra sicurezza nazionale e scoraggiando il conflitto in una regione molto critica del mondo", ha detto Kirby. L'unità si troverà di stanza a Bremerton, Washington, nella zona di responsabilità della settima flotta e potrà essere chiamata per operazioni, addestramento o esercitazioni umanitarie. La partenza della Nimitz significa che non ci sono unità statunitensi che operano nell'area di responsabilità del Centcom. Il segretario alla Difesa Lloyd J. Austin III crede che gli Stati Uniti abbiano "una forte presenza in Medio Oriente", ha spiegato Kirby. (segue) (Res)