Difesa: portaerei Usa Nimitz lascia l'area del Golfo Persico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 3 gennaio il dipartimento della Difesa Usa aveva annunciato che il gruppo da battaglia della portaerei Uss Nimitz sarebbe rimasto nel Medio Oriente per fungere da deterrente contro l'Iran. L'annuncio annullava l'ordine inviato pochi giorni prima alla portaerei per l'usuale rotazione delle forze, dopo dieci mesi di stazionamento ininterrotto nella regione. Il segretario della Difesa Usa facente funzioni, Christopher Miller, aveva spiegato che la portaerei sarebbe rimasta "stazionata nell'area operativa del Comando centrale Usa", che si estende per oltre 4 milioni di miglia quadrate e include 20 paesi, compreso l'Iran. Miller aveva citato "le recenti minacce dei leader iraniani contro il presidente Donald Trump e altri funzionari governativi Usa". Il gruppo da battaglia della Nimitz include, oltre alla portaerei, 60 aeromobili, due cacciatorpediniere lanciamissili e un incrociatore. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran erano tornate alla ribalta nel primo anniversario del raid aereo effettuato dagli Stati Uniti a Baghdad, che il 3 gennaio 2020 ha portato all'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. (Res)