Energia: Germania, installati nel 2020 184 mila nuovi sistemi di energia solare

- Nel 2020, in Germania sono stati installati 184 mila nuovi sistemi di energia solare, con una potenza di circa 4,9 gigawatt. Si tratta di aumento del 27,6 per cento su base annua. È quanto comunicato dall'Associazione federale dell'energia solare (Bsw), che cita i dati dell'Agenzia federale per le reti (Bnetza). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, un decimo dei chilowattora di elettricità generati in Germania nello scorso anno proveniva dall'energia solare. (Geb)