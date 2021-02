Sardegna: Pais su zona arancione, "rispetto per Tar, ma Dpcm troppo rigido" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così come si possono inasprire le misure di contenimento di settimana in settimana – ha detto il presidente Pais – sarebbe sensato prevedere un alleggerimento tenendo conto dei reali parametri che in questo momento mettono la Sardegna tra le Regioni a rischio di contagio più contenuto. L'azione decisa del Presidente Solinas è stata l'unica risposta che poteva arrivare da un'isola stremata dal Covid dal punto di vista sanitario, economico e sociale". Anche la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nei giorni scorsi, in una lettera inviata al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte aveva chiesto un incontro urgente per stabilire congiuntamente le misure da prendere a favore delle Regioni dichiarate a rischio. "Intere categorie non possono più aspettare – ha detto il Presidente Pais – sono necessari ristori economici per salvare intere categorie produttive". (Rsc)