Esperti dell'Oms a Wuhan: "Abbiamo ottenuto dati che nessuno ha mai visto prima"

- La squadra di esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in missione in Cina per indagare sulle origini del coronavirus ha ottenuto dati "che nessuno ha mai visto prima" e non ha escluso la possibilità che il virus sia sfuggito da un laboratorio. Peter Daszak, membro del gruppo, ha dichiarato a "Sky News": "Stiamo vedendo nuove informazioni ed è un bene, sono cose molto preziose che stanno iniziando ad aiutarci a cercare le giuste direzioni per questo virus". Nella sua prima intervista a un'emittente britannica da quando è arrivato in Cina, Daszak, presidente dell'organizzazione non governativa EcoHealth Alliance, ha affermato che le visite in loco offrono informazioni preziose, in particolare quella al mercato ittico di Huanan, dove sono emersi i primi casi dell'epidemia. "Ci guardiamo intorno e facciamo domande, ci incontriamo con i responsabili del mercato, con i fornitori che hanno lavorato lì e le persone della comunità e facciamo loro domande. Stiamo parlando con persone che hanno raccolto campioni dal pavimento del mercato che poi sono risultati positivi. Questo è il tipo di informazioni che stiamo ottenendo e che conta davvero", ha spiegato.Secondo Daszak ci sono piccoli indizi che la squadra sta trovando qua e là nella ricchezza di dati. La parte cinese "sta condividendo dati che non abbiamo visto prima, che nessuno ha visto prima. Stanno parlando apertamente con noi di ogni possibile percorso. Stiamo davvero arrivando da qualche parte. Penso che la Cina sia aperta e disposta a lavorare con noi e lo vediamo ogni giorno. Siamo tutti consapevoli delle ipotesi sul potenziale coinvolgimento del laboratorio in questo e sicuramente faremo domande su tutti gli aspetti chiave dell'Istituto di virologia di Wuhan. Se ci sono dati che puntano verso qualsiasi ipotesi, seguiremo i dati, seguiremo le prove dove ci portano. Se ci portano a un mercato del pesce e alla catena del freddo, li seguiremo. Se ci portano in una fattoria o in un mercato di animali selvatici, ci andremo. Se ci portano in un laboratorio, andremo lì. Tutto è sul tavolo e stiamo mantenendo una mente aperta", ha spiegato Daszak.L'esperto Oms ha rapporti di lavoro di lunga data con l'Istituto di virologia di Wuhan e con Shi Zhengli, la direttrice del Centro per le malattie infettive emergenti presso l'istituto, ma ha respinto le obiezioni secondo cui tali rapporti potrebbero compromettere la sua imparzialità. "Il mio rapporto con la Cina, il mio lavoro qui, i miei contatti con l'Istituto di virologia di Wuhan e Shi Zhengli sono molto noti. E sono molto noti perché ho trascorso anni a pubblicare i dati", ha detto. I critici si sono chiesti fino a che punto l'indagine sia in fase di gestione, specialmente dopo che gli scienziati hanno visitato un museo di propaganda che descrive dettagliatamente la lotta di Wuhan contro la pandemia, nel loro secondo giorno di visite.Daszak ha difeso la visita al museo. "Siamo abbastanza intelligenti da vedere oltre lo spettacolo in un museo. Sappiamo quali sono le bandiere che sventolano e il loro orgoglio nazionale. Ma ci sono storie reali, è assolutamente fondamentale vederlo". Daszak si è detto ottimista sulla possibilità di trovare le origini del coronavirus che ha causato la pandemia. "Ci arriveremo e alla fine di questa missione produrremo un rapporto che darà alcune indicazioni su quali siano gli scenari più probabili". Ma anche se l'origine fosse scoperta, Daszak ha detto che nuove varianti del virus significavano che l'umanità potrebbe dover convivere col coronavirus per sempre. "Questo è uno dei virus che si trasmette negli esseri umani ed è diventato endemico, sarà con noi per sempre", ha aggiunto. (Cip)