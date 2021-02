Libia: fonti stampa, timori per una vendetta degli sconfitti al termine del dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si registra una forte preoccupazione in Libia per la complessità della scena attuale, a causa di quella che viene vista come la difficoltà di lasciare qualsiasi posto di potere e di abbandonare i vantaggi che sono stati conseguiti negli ultimi anni. Lo riferisce il sito libico "Libya 24". Quello che sarà il passaggio di consegne e dei poteri sarà un test per la democrazia in Libia. Una fonte politica della regione orientale ha sottolineato al sito libico "Libya 24" la difficoltà di ripetere il modello del Sudan, riferendosi al fatto che ci sono ampie zone del Paese dove si trovano milizie armate. La fonte ha aggiunto che le milizie controllano tutto. Inoltre, la fonte ha sottolineato che le regioni hanno spinto i candidati a competere per i posti nella nuova autorità e, se non avessero vinto, si sarebbero rivoltati contro qualsiasi risultato, ripetendo ciò che è accaduto alle elezioni del 2014, quando una grande corrente di islamisti politici ha rifiutato di riconoscere i risultati delle elezioni e li ha boicottati. (segue) (Lit)