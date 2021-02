Libia: fonti stampa, timori per una vendetta degli sconfitti al termine del dialogo politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, 2 febbraio, nel secondo giorno della riunione del Forum per il dialogo politico libico (Lpdf) in Svizzera, che si è riunito per selezionare un'autorità esecutiva temporanea per portare la Libia alle elezioni nazionali del 24 dicembre 2021, i membri del Forum hanno espresso i loro voti per i membri del Consiglio di presidenza. Tuttavia, nessuno dei 24 candidati al nuovo Consiglio di presidenza della Libia ha raggiunto il quorum necessario per essere eletto a Ginevra nell’ambito dell'Lpdf, riunito sotto gli auspici della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Il meccanismo di selezione ha delineato che un candidato deve ricevere il 70 per cento dei voti all'interno del suo collegio elettorale per avere successo, ma, poiché nessuno dei candidati ha raggiunto questa soglia nel voto di ieri, il processo passa ora alla seconda fase della formazione delle liste. In base al meccanismo ideato dall’Onu, si passerà, quindi, direttamente al sistema delle liste con i quattro membri (un presidente, due vice e un primo ministro) e la successiva votazione con quorum fissato prima al 60 per cento, poi al 50 per cento più uno dei presenti. Ogni lista che verrà sottoposta al voto della sessione plenaria deve ricevere 17 sottoscrizioni (otto dall’ovest, sei dall’est, tre dal sud). (segue) (Lit)