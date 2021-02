Libia: fonti stampa, timori per una vendetta degli sconfitti al termine del dialogo politico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i candidati che hanno ricevuto più voti si segnalano per la Cirenaica (a cui dovrebbe spettare la presidenza) il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, che ha ottenuto nove (9) voti, tre (3) in più dell'uomo d'affari Al Sharif al Wafi, secondo in classifica con sette (7) voti su 24 delegati del collegio elettorale dell’est. Per il Fezzan, il diplomatico e leader tribale Abd al Majid Saif Nasr è risultato il più votato con sei (6) voti su 14. Per la Tripolitania, il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled al Mishri, guida la classifica con otto (8) preferenze, davanti a Idriss Suleiman Ahmed al Qaed con (5) voti, gli stessi che ha ottenuto MohammedaAl Qammoudi al Hafi, e al ministro della Difesa del Gna, Salah al Din al Namroush, che ha ottenuto quattro (4) voti su 37 (ma un voto è stato dichiarato nullo). (Lit)