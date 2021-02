Spagna: Borras (JxCat), se vinciamo elezioni governo solo con partiti pro indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso in cui Uniti per la Catalogna (JxCat) vincesse le elezioni del 14 febbraio "non formeremmo un governo con partiti che non siano favorevli all'indipendenza". Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano "El Pais", Laura Borras, candidata di JxCat alla presidenza della Generalitat alle elezioni che si terranno il 14 febbraio, difendendo la decisione annunciata nei giorni scorsi di voler riattivare la dichiarazione unilaterale di indipendenza (Dui) se i partiti indipendentisti dovessero ottenere la maggioranza assoluta nel Parlamento catalano. In merito ai leader pro-indipendenza in prigione, Borras ha accusato lo Stato spagnolo di aver scelto la "repressione" e per questa ragione JxCat "non si arrenderà mai". (Spm)