Ostia: controlli sul territorio, due arresti e due denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre per droga è finito dei guai un 41enne di Fiumicino. L’uomo è stato fermato da una pattuglia della stazione di Focene mentre, intorno alle 3 di notte, passeggiava per le strade di quel centro. Il fermato, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente tracce di hashish. I militari hanno allora deciso di estendere il controllo anche all’abitazione del malfattore. L’attività investigativa ha consentito di rinvenire circa 70 grammi della stessa droga, nonché tutto l’occorrente per la pesa e le suddivisioni in dosi. Lo spacciatore è stato infine denunciato in stato di libertà, mentre la droga ed il restante materiale rinvenuto è stato sequestrato. I carabinieri di Ostia, nell’ambito dei quotidiani controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive o di prevenzione, hanno effettuato il controllo di un 35enne gravato dalla misura della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Roma. Il malfattore che, in palese violazione della misura comminatagli, è risultato assente dalla propria abitazione nel corso di tutta la notte, è stato rintracciato alle prime luci dell’alba per le vie di Acilia. L’uomo è stato immediatamente bloccato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori decisioni del magistrato competente. (segue) (Rer)