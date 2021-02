Libia: esperto costituzionale, le risposte di Mishri a Ginevra indicano che intende respingere le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esperto costituzionale libico, Fayeq Al-Basha, ha affermato che le risposte fornite dai candidati durante gli incontri di Ginevra indicano due cose: la loro mancanza di conoscenza delle leggi e dei regolamenti libici, la volontà di superarle fino a quando non raggiungono il potere". Commentando al sito libico "al Marsad" la presentazione dei programmi dei candidati per la guida del governo avvenuto ieri a Ginevra, l'esperto ha spiegato che "i candidati non hanno dato risposte chiare, riguardo alle elezioni e al trasferimento dei poteri. Il candidato Khaled Al-Mishri, alla domanda sulle garanzie di trasferimento del potere alla fine dell'anno per condurre le elezioni, ha risposto parlando degli ostacoli alle elezioni, il che significa che ha adottato l'idea dei Fratelli musulmani, basata sul rifiuto delle elezioni a dicembre perché non hanno possibilità di vincere", ha detto Al-Basha. (segue) (Bel)