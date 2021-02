Energia: Germania, accordo nel governo su stazioni di ricarica per auto elettriche sulle autostrade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha raggiunto l'accordo sullo sviluppo delle stazioni di ricarica per auto elettriche in tutta la Germania. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'obiettivo è espandere questa infrastruttura su suolo pubblico per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo dell'elettromobilità. A tal fine, l'esecutivo federale ha concordato sul progetto del ministero dei Trasporti per la costruzione a livello nazionale di stazioni di rifornimento delle e-auto su lunghe distanze. Con un totale di quasi due miliardi di euro, entro la fine del 2023 saranno allestite circa mille colonnine di ricarica sulle autostrade della Germania, ma “anche nelle regioni remote” del Paese. Il governo federale dovrebbe approvare il relativo progetto di legge durante la riunione che terrà il 10 febbraio prossimo. (Geb)