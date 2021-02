Francia: ministro Economia Le Maire, tra Suez-Veolia soluzione consensuale è vicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dossier riguardante il progetto di acquisizione del gruppo francese Suez, specializzato in gestione di acque e rifiuti, da parte di Veolia c'è una "soluzione consensuale" a "portata di mano". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, nella serata di ieri, intervenendo alla commissione degli Affari economici del Senato. "È solamente necessario che tutti gli attori diano prova di buona volontà", ha detto il ministro. I sindacati di Suez, contrari al progetto di Veolia, nei giorni scorsi hanno fatto sapere che incontreranno il consorzio composto dai fondi Ardian e Gip, che potrebbero acquisire la partecipazione che veolia detiene in Suez."C'è una sfida in termini di posti di lavoro e questa sfida è ancora più sensibile quando abbiamo una crisi economica di questa ampiezza", ha detto Le Maire.(Frp)