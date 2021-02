Libia: si teme una vendetta degli sconfitti al termine del dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si registra una forte preoccupazione in Libia per la complessità della scena attuale, a causa di quella che viene vista come la difficoltà di lasciare qualsiasi posto di potere e di abbandonare i vantaggi che sono stati conseguiti negli ultimi anni. Lo riferisce il sito libico "Libya 24". Quello che sarà il passaggio di consegne e dei poteri sarà un test per la democrazia in Libia. Una fonte politica della regione orientale ha sottolineato al sito libico "Libya 24" la difficoltà di ripetere il modello del Sudan, riferendosi al fatto che ci sono ampie zone del Paese dove si trovano milizie armate. La fonte ha aggiunto che le milizie controllano tutto. Inoltre, la fonte ha sottolineato che le regioni hanno spinto i candidati a competere per i posti nella nuova autorità e, se non avessero vinto, si sarebbero rivoltati contro qualsiasi risultato, ripetendo ciò che è accaduto alle elezioni del 2014, quando una grande corrente di islamisti politici ha rifiutato di riconoscere i risultati delle elezioni e li ha boicottati.Ieri, 2 febbraio, nel secondo giorno della riunione del Forum per il dialogo politico libico (Lpdf) in Svizzera, che si è riunito per selezionare un'autorità esecutiva temporanea per portare la Libia alle elezioni nazionali del 24 dicembre 2021, i membri del Forum hanno espresso i loro voti per i membri del Consiglio di presidenza. Tuttavia, nessuno dei 24 candidati al nuovo Consiglio di presidenza della Libia ha raggiunto il quorum necessario per essere eletto a Ginevra nell’ambito dell'Lpdf, riunito sotto gli auspici della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Il meccanismo di selezione ha delineato che un candidato deve ricevere il 70 per cento dei voti all'interno del suo collegio elettorale per avere successo, ma, poiché nessuno dei candidati ha raggiunto questa soglia nel voto di ieri, il processo passa ora alla seconda fase della formazione delle liste. In base al meccanismo ideato dall’Onu, si passerà, quindi, direttamente al sistema delle liste con i quattro membri (un presidente, due vice e un primo ministro) e la successiva votazione con quorum fissato prima al 60 per cento, poi al 50 per cento più uno dei presenti. Ogni lista che verrà sottoposta al voto della sessione plenaria deve ricevere 17 sottoscrizioni (otto dall’ovest, sei dall’est, tre dal sud).Tra i candidati che hanno ricevuto più voti si segnalano per la Cirenaica (a cui dovrebbe spettare la presidenza) il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, che ha ottenuto nove (9) voti, tre (3) in più dell'uomo d'affari Al Sharif al Wafi, secondo in classifica con sette (7) voti su 24 delegati del collegio elettorale dell’est. Per il Fezzan, il diplomatico e leader tribale Abd al Majid Saif Nasr è risultato il più votato con sei (6) voti su 14. Per la Tripolitania, il presidente dell’Alto Consiglio di Stato, Khaled al Mishri, guida la classifica con otto (8) preferenze, davanti a Idriss Suleiman Ahmed al Qaed con (5) voti, gli stessi che ha ottenuto MohammedaAl Qammoudi al Hafi, e al ministro della Difesa del Gna, Salah al Din al Namroush, che ha ottenuto quattro (4) voti su 37 (ma un voto è stato dichiarato nullo). (Lit)