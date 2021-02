Libia: Ong, Turchia starebbe organizzando trasferimento di nuovi mercenari siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Osservatorio siriano, Rami Abdel-Rahman, ha affermato che la Turchia starebbe effettuando operazioni di trasferimento di mercenari nei territori libici. Abdel-Rahman, in un comunicato stampa, ha spiegato che la Turchia sta preparando e addestrando nuovi gruppi di mercenari siriani nelle aree vicino al confine siriano per trasportarli in Libia. Il direttore dell’Ong ha indicato che i nuovi gruppi saranno trasferiti in Libia e altri mercenari lasceranno Tripoli, al fine di ridurre lo scontento dei combattenti che hanno subito una riduzione dei loro stipendi. Le ultime statistiche sui mercenari in Libia riferiscono di circa settemila elementi. Abdul-Rahman ha sottolineato che la Turchia avrebbe aumentato la segretezza delle sue azioni in Libia, soprattutto in merito al trasferimento e al ritorno dei mercenari, indicando che Ankara è ora in attesa di ciò che emergerà dal Forum per il dialogo politico libico (Lpdf).(Res)