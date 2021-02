Usa: portavoce casa Bianca Psaki deride la Space Force, Repubblicani chiedono scuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha dichiarato ieri, 2 febbraio, che la Casa Bianca intende confermare i piani per la Forza spaziale degli Stati Uniti (United States Space Force, Ussf), il nuovo ramo delle forze armate Usa istituito dall'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump responsabile delle operazioni spaziali e nel cyberspazio, dei sistemi di lancio e dei satelliti. Le dichiarazioni di Psaki giungono all'indomani delle polemiche innescate dalla stessa portavoce, che durante una conferenza stampa alla Casa Bianca si era rivolta al sesto ramo delle forze armate con tono derisorio. "Intendiamo portare avanti il lavoro della Space Force, e invitare i membri della squadra a visitarci alla briefing room in qualunque momento per fornirci aggiornamenti in merito al loro importante lavoro", recita una nota pubblicata da Psaki su Twitter. Nelle scorse ore i Repubblicani hanno duramente criticato la portavoce per aver deriso il nuovo ramo delle forze armate: alla domanda di un giornalista in merito alle intenzioni della nuova amministrazione presidenziale per l'Ussf, Psaki non aveva nascosto l'ilarità, replicando: "Wow, la Space Force. E' il tema della giornata. Domanda interessante. Sarò felice di informarmi presso il nostro contatto alla Space force. Non so neanche chi sia, mi informerò e vedrò se hanno qualche aggiornamento in proposito". In risposta alle parole di Psaki, il deputato repubblicano Mike Rogers, della commissione Servizi armati della Camera, ha diramato una nota in cui definisce "preoccupante vedere la portavoce dell'amministrazione Biden che sminuisce un'intero ramo delle nostre Forze armate rendendolo oggetto di sbeffeggiamento. Sono sicuro che la Cina lo troverebbe divertente". Rogers ha ricordato che l'Ussf è stata istituita col consenso unanime del Congresso federale, e ha chiesto "scuse immediate agli uomini e alle donne della Space Force per queste parole vergognose". (Nys)