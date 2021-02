Corea del Sud: think tank, Paese non è destinazione ambita per gli investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud è stata una degli ultimi destinatari di investimenti diretti dall'estero (Fdi) tra i 37 Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel 2020. E' quanto emerge dai dati compilati da un think tank locale, il Korea Economic Research Institute (Keri). Seul è la quarta economia dell'Asia, ma il suo rapporto tra investimenti diretti dall'estero e prodotto interno lordo è ammontato allo 0,32 per cento, che colloca il Paese al 25mo posto tra le 37 economie dell'Ocse. Il rapporto tra Fdi netti (cui vengono sottratti gli investimenti effettuati dal Paese all'estero) e Pil è stato del meno 74 per cento nel 2020, un dato che colloca la Corea del Sud ancor più in basso nella classifica, al 28mo posto. Il Keri ha sollecitato una revisione dell'ecosistema regolatorio per venire incontro alle esigenze degli investitori internazionali. Come evidenziato dal Keri, la Corea del Sud languisce verso il fondo della classifica Ocse dei recipienti di Fdi almeno dal 2005. (segue) (Git)