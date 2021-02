Corea del Sud: think tank, Paese non è destinazione ambita per gli investimenti esteri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud sono aumentate del 10,6 per cento su base annua nei primi 20 giorni del mese di gennaio 2021, grazie all'apporto delle spedizioni di microchip e automobili, due tra le principali voci dell'export di quel Paese. Lo ha reso noto oggi il Servizio delle dogane sudcoreano. La Corea del Sud ha spedito merci per un ammontare complessivo di 28,2 miliardi di dollari tra il primo e il 20 gennaio scorsi, in crescita rispetto ai 25,5 miliardi di dollari di inizio gennaio 2020. Le esportazioni di microchip hanno registrato un aumento dell'11,6 per cento, e quelle di automobili del 15,7 per cento. Le esportazioni giornaliere sono aumentate a loro volta del 10,6 per cento nel periodo in oggetto. Le importazioni sono aumentate però a loro volta dell'1,5 per cento, a 28,6 miliardi di dollari, con un conseguente disavanzo commerciale di 368 milioni di dollari. (segue) (Git)