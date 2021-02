Germania: oggi vertice di maggioranza, SpD chiederà più fondi per i più colpiti da crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha convocato per oggi la riunione dei vertici della Grande coalizione, al governo in Germania dal 14 marzo 2018. Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) saranno rappresentati dai rispettivi leader: Armin Laschet, primo ministro del Nordreno Vestfalia, Markus Soeder, capo del governo della Baviera, Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken. Durante i colloqui, la SpD intende chiedere un aumento dei fondi destinati alle fasce della popolazione più colpite dalla crisi del coronavirus. Intervistata dal quotidiano “Rheinische Post”, Esken chiederà un nuovo bonus per i bambini destinato alle famiglie a basso reddito, dopo quello una tantum da 300 euro approvato dal governo federale a giugno scorso. “Ho la chiara aspettativa che al vertice di maggioranza parleremo di una nuova edizione del bonus bambino”, ha affermato Esken. Per la copresidente della SpD, questo sussidio si è rivelato “molto positivo” nel 2020. Ora, i socialdemocratici intendono continuare a sostenere “coloro ai quali è necessario chiedere molto durante la pandemia: bambini e famiglie”. Esponente della SpD, il ministro del Lavoro e degli Affari sociali Hubertus Heil ha ribadito la sua richiesta di sussidi per i titolari della previdenza sociale di base e per quanti percepiscono bassi salari. “Per noi della SpD, un punto importante è continuare a guardare ai più deboli della nostra società, particolarmente colpiti dalla situazione del coronavirus”, ha dichiarato il segretario generale del partito, Lars Klingbeil, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Passauer Neue Presse”. Cdu e Csu chiederanno, infine, sgravi fiscali per le imprese colpite dalla crisi.(Geb)