Usa: la Florida pronta a regolamentare i colossi del web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato ieri, 2 febbraio, che la sua amministrazione intende regolamentare i colossi del web, e garantire la libertà di espressione sui social media. "Il messaggio ci è giunto forte e chiaro: i colossi del big tech non devono aver voce nelle elezioni in Florida", ha detto il governatore nel corso di una conferenza stampa. "Non possiamo consentire che i cittadini della Florida vedano la loro privacy violata, la loro voce e persino i loro stili di vita sminuiti, e il loro voto sottoposto a interferenze". DeSantis ha puntato l'indice in particolare contro l'espulsione ("deplatforming") di candidati e figure pubbliche dai social media a ridosso delle elezioni. "La nostra proposta prevede, nel caso un social media dovesse silenziare un candidato a cariche pubbliche durante un ciclo elettorale in Florida, una sanzione giornaliera di 100mila dollari, sino al ripristino dell'accesso del candidato alla piattaforma in questione. Inoltre - ha proseguito il governatore - se una compagnia tecnologica favorirà un candidato rispetto a un altro, il valore di tale pubblicità gratuita dovrà figurare tra i contributi alla campagna elettorale sottoposti alla supervisione della Commissione elettorale della Florida". (segue) (Nys)