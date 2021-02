Usa: la Florida pronta a regolamentare i colossi del web (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- DeSantis, che in passato ha servito anche come deputato al Congresso federale degli Sati Uniti, ha dichiarato che i colossi del web verranno multati anche se faranno uso di "algoritmi per il controllo dei contenuti e degli utenti" al fine di sostenere o penalizzare specifiche candidature, o influire sugli orientamenti di voto. "Con l'aiuto dei nostri partner nella legislatura, difenderemo i cittadini della Florida e porremo fine alle pratiche predatorie del big tech nei confronti dei consumatori". Nel corso della conferenza stampa, De Santis ha accusato in particolare i social media di "cambiare costantemente le regole sulla base (...) di quello che ritengono essere il discorso politicamente corretto in quel dato momento". A questo proposito, il governatore ha dichiarato che la Florida intende anche intervenire per proibire i mutamenti repentini dei termini di utilizzo e degli "standard di comunità", e la loro applicazione iniqua sulla base degli orientamenti politici degli utenti. (Nys)